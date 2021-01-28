"Sefirin Kızı" dizi ekibi denize düşen 2 kişiyi kurtardı - Son Dakika

"Sefirin Kızı" dizi ekibi denize düşen 2 kişiyi kurtardı

MUĞLA - Sevilen dizi Sefirin Kızı dizi ekibi Bodrum'da çekim yaptıkları esnada denize düşen 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Fırtınada denize düşen 2 kişiyi çıkaran ekip daha sonra çekime kaldıkları yerden devam etti.

Kumbahçe sahilinde çekim yapan "Sefirin Kızı" dizi ekibi çekim esnasında denize düşen iki kişiyi dev dalgaların arasından kurtardı. Dük akşam saatlerinde tekne tadilatı yapan Hasan Ekmek ve Necip Uygun tekneden inerken fırtınanın nedeniyle dengelerini kaybedip denize düştü. Dizi ekibinden 3 kişi denize düşenleri görünce kurtarmak için seferber oldu. Dev dalgalar arasında kaybolacakları esnada bir birlerinin ayaklarını tutarak saran dizi ekibi 2 kişiyi denizden çıkardı. 112'yi arayarak ambulans çağıran ekip adamların başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri Ekmek ve Uygun'u Bodrum Devlet hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dizi ekibinde çalışan Engin Fıçıcı tekneden inerken bir kişinin ayağının kaydığını daha sonra arkadan gelen adamın onu tutmak isterken düştüğünü ifade ederek güçlükle adamları denizden çıkardıklarını daha sonra ambulansa haber verdiklerini söyledi.

Rahat bir nefes alan dizi ekibi ise dizi çekimlerine kaldıkları yerden devam ettiler.