Sefirin Kızı ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi

Seyirciyi Star TV ekranlarına kilitleyen sevilen dizi Sefirin Kızı dizisinin final yapacağı tarih belli oldu.

FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.