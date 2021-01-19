Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi - Son Dakika

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi

19.01.2021 17:16
Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi, System.String[]

'Sefirin Kızı' dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle 'Nare' karakterine veda etti.

'Sefirin Kızı' dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle 'Nare' karakterine veda etti.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN VEDA MESAJI

Neslihan Atagül, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere…"

DİZİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

'Sefirin Kızı' dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN GELDİ

Uzun süredir hiç bir projede yer almayan Tuba Büyüküstün, dizi ekibine katıldı. Daha önce Engin Akyürek ile Kara Para Aşk, dizisinde birlikte oynayan Büyüküstün, yıllar sonra tekrar Akyürek'le aynı dizide buluşmuş oldu

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi

Neslihan Atagül, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi - Son Dakika Magazin


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