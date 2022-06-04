Şefkat Yolu Derneği Dakar İslam Enstitüsü'nde mezuniyet heyecanı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Şefkat Yolu Derneği Dakar İslam Enstitüsü'nde lise mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

Törende, lise eğitimini tamamlayan 9 kız ve 16 erkek öğrenciye diplomaları takdim edildi.

Öğrenciler tarafından çeşitli skeçlerin sahnelendiği ve bilgi yarışmalarının düzenlendiği törende, bu yıl hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenciden oluşan koro da ilahiler söyledi.

Şefkat Yolu Derneği Başkanı Abdullah Emin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezuniyet heyecanı yaşadıklarını belirterek, her bir öğrencinin büyük bir emekle eğitimini tamamladığını söyledi.

Koç, öğrencilerin Senegal'in çeşitli bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları olduğunu kaydetti. Bu gelecek vadeden öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çabaladıklarını kaydeden Koç, Senegalli yetkililere de teşekkür etti.

Mezuniyet töreni, daha önce düzenlenen çeşitli alanlardaki bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve okul birincisine hediye takdimiyle sona erdi.