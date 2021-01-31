Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'de gıda yardımı ve su kuyusu açılışı - Son Dakika

Şefkat Yolu Derneği, Senegal'de su kuyusu açtı, gıda ve kırtasiye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Abdullah Emin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aracılığıyla Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı adak kurban etlerini Dakar civarındaki Keur Massar'da 180, Louga'da 60, Dakar'da 50 ve Thies'in Foa Ta köyünde 40 aileye ulaştırdıklarını söyledi.

Kendilerine devamlı gelen su kuyusu taleplerini değerlendirdiklerini belirten Koç, Dakar merkezde faaliyet gösteren medreselerinin yanında ve Fatick'in Mbayeme köyünde su kuyusu açtıklarını aktardı.

Adak kurban eti dağıttıkları Thies'in Foa Ta köyünde bir okulda kırtasiye malzemesi ihtiyacı tespit ettiklerini söyleyen Koç, bunun üzerine 55 öğrenciye kırtasiye seti, Kur'an-ı Kerim ve çikolata dağıttıklarını dile getirdi.

Koç, okulda öğretmenler için de 20 ailelik pirinç ve sıvı yağdan oluşan gıda desteğinde bulunduklarını kaydetti.