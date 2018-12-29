Şefkatevi'nde Başkanlı Yeni Yıl Kutlaması
19 dakika önce
Bakırköy Belediyesi Şefkat Huzurevi'nde kalan büyüklerimiz, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun da katıldığı etkinlikle yeni yılı erkenden kutladılar.
Şef Selahattin Özsoy yönetimindeki Kasder (Kastamonular Derneği) Korosu'nun birbirinden güzel şarkılarıyla, türküleriyle eğlenen Bakırköylü büyüklerimiz kendilerinin her zaman yanında olan ve bu güzel günde de yalnız bırakmayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na da teşekkür ettiler.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da yaptığı konuşmada duygularını şu şekilde ifade etti: " Siz değerli büyüklerimizin her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizleri en iyi şekilde ağırlayabilmek ve sağlık sorunlarınıza müdahale edebilmek için Şefkat Huzurevi'mizde görev yapan doktor, hemşire ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice yeni yıllarda birlikte olmak en büyük dileğimdir. Hepinizin ellerinden öpüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: Bültenler
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