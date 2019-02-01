Son Dakika Haberleri: Şefkatli Eller' İstanbul-Ayvalık Arasında Mekik Dokuyor

Şefkatli Eller' İstanbul-Ayvalık Arasında Mekik Dokuyor

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Şefkat Evleri Derneği, soğuk kış günlerinde hayırseverlerle, ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor.

Şefkatli Eller' İstanbul-Ayvalık Arasında Mekik Dokuyor, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Şefkat Evleri Derneği, soğuk kış günlerinde hayırseverlerle, ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde İstanbul'da faaliyet gösteren Acil Yardım Gönüllüleri Derneği (ACİLDER) tarafından verilen 4 bin 400 adet ikinci el temiz kıyafet ile 50 aileye de tava, tencere, tabak gibi mutfak malzemeleri dağıtıldı. Ayvalık Belediyesi'nin lojistik desteğiyle İstanbul'a gidip ACİLDER'den teslim alınan giyim ve mutfak eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğine işaret ederek, "Bu yüzden de bağışçılarımızın destekleriyle sürdürdüğümüz yardımlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz ay İstanbul'a giderek bağışçılarımızla bir toplantı düzenledik. Geçtiğimiz hafta ise yine İstanbul'da faaliyet gösteren ACİLDER Derneği'nin Başkanı Menderes Arıcan ile dernek sorumlusu Arif Demirel'den, Ayvalık'taki yoksul ailelerimize teslim etmek üzere aldığımız malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık. Kendilerinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde üstlerinde kılık kıyafeti olmayan çocuklarımız üşümeyecekler. Bundan daha büyük bir bahtiyarlık benim için olamaz" dedi.

İlçe genelinde özellikle kırsal mahallelerde başta olmak üzere, Ayvalık'ın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Cavlı, "Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Onlar sayesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ve onların çocuklarına ulaşabiliyoruz. Bu çabamız tüm hızıyla sürecek. Bu çalışmalarımıza destek veren Ayvalık Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanımız Rahmi Gençer'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, Ayvalık, Güncel
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