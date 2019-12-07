Son Dakika Haberleri: Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont
Son Dakika Güncel Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont - Son Dakika

Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyal amaçlı yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği, bu kez de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 300 çift bot ve 300 adet mont dağıtımında bulundu.

Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyal amaçlı yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği, bu kez de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 300 çift bot ve 300 adet mont dağıtımında bulundu.


Hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi aileler arasında kurduğu gönül köprüsü ile yıllardır yoksul ailelerin, hasta ve engellilerin yardımına adeta bir Hızır gibi yetişmesiyle bilinen derneğin kış mevsiminde ihtiyaç sahibi çocuklara uzattığı sevgi eli takdirle karşılandı.


Derneğin gönüllüleri ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleşen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, soğuk kış günlerinde evlerinden taşımalı sistemle okula giden ihtiyaç sahibi köylü çocuklar başta olmak üzere, yoksul ailelerin evlatlarına yönelik gerçekleştirdikleri kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.


İhtiyaç sahibi ailelere Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvalık Belediyesi ve muhtarlıkların yanı sıra dernek üyeleri aracılığıyla ulaştıklarını kaydeden Başkan Cavlı, "O yavrularımızın yırtık ceketler, patlak ayakkabılar yerine yeni botlar ve kış mevsiminde sıcacık tutacak montlara kavuştukları anlarda gözlerindeki o mutluluğu görebilmek bizim için dünyalar bedeldir. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanı, vatandaşın market borcunu kapattı
İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim oldu Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]