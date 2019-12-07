Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyal amaçlı yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Derneği, bu kez de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 300 çift bot ve 300 adet mont dağıtımında bulundu.



Hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi aileler arasında kurduğu gönül köprüsü ile yıllardır yoksul ailelerin, hasta ve engellilerin yardımına adeta bir Hızır gibi yetişmesiyle bilinen derneğin kış mevsiminde ihtiyaç sahibi çocuklara uzattığı sevgi eli takdirle karşılandı.



Derneğin gönüllüleri ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleşen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, soğuk kış günlerinde evlerinden taşımalı sistemle okula giden ihtiyaç sahibi köylü çocuklar başta olmak üzere, yoksul ailelerin evlatlarına yönelik gerçekleştirdikleri kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.



İhtiyaç sahibi ailelere Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ayvalık Belediyesi ve muhtarlıkların yanı sıra dernek üyeleri aracılığıyla ulaştıklarını kaydeden Başkan Cavlı, "O yavrularımızın yırtık ceketler, patlak ayakkabılar yerine yeni botlar ve kış mevsiminde sıcacık tutacak montlara kavuştukları anlarda gözlerindeki o mutluluğu görebilmek bizim için dünyalar bedeldir. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR