Şefkatli ellerden Kaymakam Görgülüarslan'a veda ziyareti - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'in Konak ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, ilçedeki son iş gününü kendinse yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere ayırdı.

Akın akın kendisine veda etmek isteyenleri makamında kabul eden Kaymakam Görgülüarslan'ın ziyaretçilerinden bir heyet de, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği yönetimi oldu.

İlçede ihtiyaç sahiplerinin yardımına Hızır gibi yetişmesiyle yüreklerde taht kuran dernek başkanı Fatma Cavlı'nın beraberinde yardımcıları Semra Kobak ve Suat Salgın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, duygusal bir atmosferde gerçekleşti.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'a ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere verdiği büyük desteklere teşekkür eden Fatma Cavlı, "Oğlum" diye hitap ettiği Görgülüarslan'a İzmir-Konak'taki yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Görgülüarslan da, Ayvalık'ta görev yaptığı 4 yıl süresince sosyal anlamda yaptığı çalışmalarla ilçedeki yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin "Fatma Anne" olarak nitelendirdiği Fatma Cavlı'ya teşekkür etti.

Ayvalık'ı ve Ayvalıklıları çok sevdiğini kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, İzmir'e yolu düşen ilçe sakini herkese kapısının açık olduğunu da sözlerine ekledi. - BALIKESİR