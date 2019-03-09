Son Dakika Haberleri: Şefler, Mardin'de Tandır Ekmeği Yaptı

Şefler, Mardin'de Tandır Ekmeği Yaptı

27 dakika önce

Basque Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ile Brezilyalı şef David Hertz ve İsviçreli şef Patrick Honauer dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Mardin'de bir araya gelerek, tandır ekmeği yaptı.

Şefler, Mardin'de Tandır Ekmeği Yaptı, System.String[]
Basque Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ile Brezilyalı şef David Hertz ve İsviçreli şef Patrick Honauer dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Mardin'de bir araya gelerek, tandır ekmeği yaptı.

Şefler, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri Mahallesinde kadınlarla tandır ekmeği pişirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, şef Hertz'in 12 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek olan Global Gastroekonomi Zirvesi için Türkiye geldiğini, öncesinde Mardin'i ziyaret ettiğini söyledi.

Brezilyalı şef Hertz ise, kadim bir şehirde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra şefler, Mardin'in tarihi mekanlarını gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:33 Kaynak: AA

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