Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir? - Son Dakika
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Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir?

16.08.2022 11:26
Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir?

Son zamanlarda yaptığı şarkıları ile dinleyenlerin beğenisini kazanmış olan Sefo, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir?

Yaptığı şarkılar ile son yıllarda birçok kişinin beğenisini kazanan Sefo, Rap'in farklı türlerinde müzik yapmaktadır. "Bilmem mi?" Şarkısı ile birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Peki Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir?

SEFO KİMDİR?

Sefo, 16 Mart 1998 yılında dünyaya gelmiştir ve 23 yaşındadır. Aslen Samsunludur. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik dünyasına giriş yapmıştır. Daha sonra yaptığı "Bilmem mi?" Şarkısı ile dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Reynmen ile yaptığı "'Bonita" düeti sayesinde birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Birçok kişi tarafından yaptığı müzik türü tartışılmaktadır. Yaptığı şarkıların altyapıların pop ritimleri kullanmaktadır. Aylık olarak 4,3 milyondan fazla izleyicisi bulunmaktadır. "Bilmem mi?" Şarkısı, 110 milyon dinlenme sayısını geride bırakmıştır.

SEFO'NUN GERÇEK ADI NEDİR?

Sefo'nun gerçek adı dinleyicileri tarafından oldukça merak edilmektedir. Son zamanlarda rap dinleyicilerinin gönlünü kazanan Sefo'nun gerçek adı Seyfullah Sağır'dır.

SEFO ŞARKILARI

  • Isabelle
  • Tutsak
  • Yarım kalır
  • Affettim
  • Bilmem mi?
  • Bonita
  • Toz duman
  • Liman
  • Muu?
  • İhtiyacım yok
  • Youngstar
  • Ardından
  • Geri gel
  • Nerdeyim?
  • Kaybol
  • Pide
  • Başa sar
  • Rest
  • Derdi ne?
  • 362
  • Up down
  • Poz
  • Yalan
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Son Dakika Soğuk Haber Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir? - Son Dakika


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