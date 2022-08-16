Yaptığı şarkılar ile son yıllarda birçok kişinin beğenisini kazanan Sefo, Rap'in farklı türlerinde müzik yapmaktadır. "Bilmem mi?" Şarkısı ile birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Peki Sefo Kimdir? Sefo'nun gerçek adı ne? Rapçi Sefo kimdir?

SEFO KİMDİR?

Sefo, 16 Mart 1998 yılında dünyaya gelmiştir ve 23 yaşındadır. Aslen Samsunludur. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik dünyasına giriş yapmıştır. Daha sonra yaptığı "Bilmem mi?" Şarkısı ile dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Reynmen ile yaptığı "'Bonita" düeti sayesinde birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Birçok kişi tarafından yaptığı müzik türü tartışılmaktadır. Yaptığı şarkıların altyapıların pop ritimleri kullanmaktadır. Aylık olarak 4,3 milyondan fazla izleyicisi bulunmaktadır. "Bilmem mi?" Şarkısı, 110 milyon dinlenme sayısını geride bırakmıştır.

SEFO'NUN GERÇEK ADI NEDİR?

Sefo'nun gerçek adı dinleyicileri tarafından oldukça merak edilmektedir. Son zamanlarda rap dinleyicilerinin gönlünü kazanan Sefo'nun gerçek adı Seyfullah Sağır'dır.

SEFO ŞARKILARI