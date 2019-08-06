Son Dakika Haberleri: Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
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Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şeftali toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kafa üstü düşen Ahmet Kupa (67), ağır yaralandı.

Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şeftali toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kafa üstü düşen Ahmet Kupa (67), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bahçesindeki şeftali ağacına çıkan Ahmet Kupa, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu. Ağır yaralanan Ahmet Kupa, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kupa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Boğazköy, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:31 Kaynak: DHA
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