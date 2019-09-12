Şeftali kasalarının işçinin üzerine devrildiği anlar kamerada
7 dakika önce
Ankara hali şeftali kasalarının yüklü olduğu kamyonda çalışan işçinin üzerine kilolarca kasa devrildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
hali şeftali kasalarının yüklü olduğu kamyonda çalışan işçinin üzerine kilolarca kasa devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali'nde meydana geldi. Şeftali yüklü kasaların olduğu kamyon kasasında bir işçi çalışıyordu. İşçi elindeki kasaları kamyona bıraktığı sırada kamyona istiflenmiş yüzlerce şeftali kasası işçinin üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki kasalarının altında kalan işçinin yardımına çevredekiler koştu. Hafif yaralanan işçi diğer çalışanların yardımıyla kasaların altından çıkarılırken, kasaların devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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