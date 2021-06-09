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Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda "tekleme" yapıyor - Son Dakika

Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda "tekleme" yapıyor

09.06.2021 11:00

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde temmuz sonuna doğru hasadına başlayacakları şeftalinin kalitesini artırmak isteyen üreticiler, "tekleme" olarak bilinen yöntemle dallardaki meyve sayısını azaltıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde temmuz sonuna doğru hasadına başlayacakları şeftalinin kalitesini artırmak isteyen üreticiler, "tekleme" olarak bilinen yöntemle dallardaki meyve sayısını azaltıyor.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklara sahip ilçede yetişen şeftaliler, lezzeti ve aromasıyla ilgi görüyor.

Üretimin yoğun yapıldığı 130 haneli Çerkeşli köyünde 2 bin dönüm araziden yılda yaklaşık 2 bin ton ürün alınarak yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Köy muhtarı Mustafa Metin, AA muhabirine, "bilinçli tarım" uygulamaları ve modern sulamanın etkisiyle ürün kalitesini artırdıklarını söyledi.

Şeftali bahçelerinin ekonomilerine katkısından dolayı köyden kente göç yaşanmadığını belirten Metin son yıllarda "tekleme" metodunu uyguladıklarını anlattı.

Bugünlerde yaptıkları teklemenin, küçük dallarda tek, diğerlerinde 2-3 şeftali bırakarak meyvenin yeterince gelişip büyümesini sağlamaya dayandığını aktaran Metin şöyle devam etti:

"Bahçelerimizde tekleme işlemi, ağacın sağlığı, meyvenin kalitesi için yapılıyor. Raflardaki şeftalilerin iri iri olmasının nedeni teklemeden geçer. Şeftali ağırlığını 250-300 gram civarına çıkarıp ihracat kalitesini yakalamamız gerekiyor. Biz bunu her yıl bu mevsimde düzenli bir şekilde yapıp ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Şeftalide tekleme işlemi yapılmazsa istediğimiz kaliteye ulaşamayız. Tekleme işleminden sonra kaliteyi artırarak Avrupa pazarına biz de meyve gönderiyoruz. Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere buradan meyvelerini tedarik eden ihracatçılarımız var."

Sahip oldukları soğuk hava deposu sayesinde şeftalileri koruyup piyasaya sunduklarını bildiren Metin, ihracatçıların gelip ürünü işledikten sonra ön soğutma sistemiyle soğutarak tırlarla Avrupa pazarına ulaştırdığını ifade etti.

Şeftali üretiminden dolayı köyü bacasız bir fabrikaya benzeten Metin, "Yatılı işçilerimiz var, en az 5 ay köyümüzde misafir ediyoruz. Doğu illerinin yanı sıra çevremizden günübirlik işçilerimiz var. Özellikle kadınlarımız bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

Bahçe işlerinde birbirleriyle yardımlaşıyorlar

Üreticilerden İsa Genç de köylüler arasında yardımlaşmanın yaygın olduğunu, bu sayede işlerinin kolaylaştığını dile getirdi.

Kışın imece usulü ağaçları budadıklarını, araziyi sürdüklerini, ilaçladıklarını, tekleme yaptıklarını anlatan Genç şunları kaydetti:

"Temmuz ayının 20'si gibi hasada başlıyoruz. Ağustos ayında hasadımız var. 15 gün arayla nektarini ayrı, tüylü şeftaliyi ayrı topluyoruz. Ürünü kilogram olarak kendimiz pazarcılara da veriyoruz. 5-6 senedir Ankara'dan, İstanbul'dan halciler geliyor. Bahçeleri geziyoruz. Belirli bir tonaj koyuyoruz. Onun üzerinden belirli miktar bir paraya anlaşıp veriyoruz."

Şeftali bahçesinde çalışan köylülerden Hacer Baycı ise meyveleri birbirlerine temas etmeyecek şekilde seyrelttiklerini belirtti.

Çalışma şartlarının kendilerini zorladığını anlatan Baycı, "Aşırı derecede tozlu oluyor. Sıcaktan dolayı üzerimize yapışıyor. Gün boyunca rahatsız ediyor. Yorucu oluyor. Sürekli merdiven üzerinde olduğumuz için ayaklarımızın tabanı çok acıyor ama çalışmaktan memnunuz. Bölge olarak bizim bölgenin şeftalisinin raf ömrü daha uzun oluyor." diye konuştu.

Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda tekleme yapıyor
Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda tekleme yapıyor
Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda tekleme yapıyor
Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda tekleme yapıyor
Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda tekleme yapıyor

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeftali üreticisi kaliteyi artırmak için ağaçlarda 'tekleme' yapıyor - Son Dakika


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