Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı

Tokat'ta şeftali üretiminde rekoltenin düşmesi sonucu fiyatlar arttı.

Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. Çiftçiler, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde hava sıcaklığı nedeniyle hasadı sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Geçen yıla göre şeftali fiyatlarının artması bir nebzede olsun çiftçileri sevindirdi. Yaklaşık 8 dönümlük bahçesinde şeftali hasadı yapan Sefer Altunoluk (60), şeftalide rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Geçen yıl meyve suyu fabrikasına şeftaliyi 60 kuruşa verdiklerini belirten Altunoluk, "Bu sene 1 lira oldu. Hasadını yaptığımız şeftali ise tarlada kalitesine göre 3 lira ile 7 lira arasında satılıyor. Rekolte şeftalide düştüğü için fiyatlarda biraz kıpırdanma oldu. Ama önceki yıllarda para etmiyordu" dedi.

İhracat beklentisi

Hava şartlarının şeftaliyi olumsuz etkilediğini belirten Altunoluk, "Bu sene 3 defa dolu yağdı. Sigorta yaptıranlar paralarını alacak. Ama hava şartları çok değişti. Dolu riski çok oldu. 1999-2000'li yıllarda ihracat fazla oluyordu. Son yıllarda bu oran azaldı. Bu sene ihracat gelse bile dolu yarasından dolayı randımanlı olmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hava şartları olumsuz etkiledi

Çiftçi Cemal Altunoluk (41) ise kirazda bekledikleri geliri elde edemediklerini, ümitlerinin şeftali hasadında olduğunu söyledi. Şeftali fiyatlarının beklediklerinin üzerinde başladığını ifade eden Altunoluk, "Şu anda tarlada şeftali 3-7 lira arasında gidiyor. Marketlerde ise 10-15 lira arasında satılıyor. Daha iyi olacaktı ama hava şartları bizleri perişan etti. İhracatın başlayıp başlamayacağı belli değil. Ama şeftalinin yüzünde dolu yarası var ondan dolayı ne olacağı belli değil. Önceki yıllarda köyümüzden Kuzey Irak, Rusya, Arap ülkelerine şeftali gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Altunoluk, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin artması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekledi. - TOKAT