ŞEGAFED Başkanı Dalkalı: "Vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda ettik, etmeye devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞEGAFED Başkanı Dalkalı: 'Vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda ettik, etmeye devam... - Son Dakika

ŞEGAFED Başkanı Dalkalı: "Vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda ettik, etmeye devam...

6 saat önce

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Gazi Caner Dalkalı, "Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam...

ŞEGAFED Başkanı Dalkalı:

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Gazi Caner Dalkalı, "Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda şehit ve gazilerle ilgili yaptığı, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onların her meselesi ile ilgilenmek en başta gelen görevimizdir. Bazı gazilerimizin vazife malulü aylığı için sıkıntılar vardı. Bu sıkıntı için yasa teklifi hazırladık. En kısa sürede bu teklif de Meclise gelecek" açıklaması üzerine ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, tüm şehit yakınları ve gaziler adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dalkalı, Türk milletinin vatanı, ezanı ve bayrağı için her şeyi göze alabileceğini belirterek, "Türk milleti şanlı tarihi boyunca millet olma bilinci ile Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da bağımsızlığını, vatanını, bayrağını, ezanını ve topraklarını korumak için birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsüne karşı vatanımızı savunmak için şehit Ömer Halisdemir'den tanksavar Metin Doğan'a, Özel Harekatta şehit olan polislerimiz ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'a, şehit polisimiz Muhammet Oğuz Kılınç'a ve toplamda cennet mekan 251 şehidimizin yanında 2 bin 734 gazimizle hain darbe girişimi, şanlı tarihimizde de olduğu gibi kahraman milletimizin, kanını ve canını vatanımıza feda etmesiyle püskürtülmüştür. Bu uğurda dökülen kanlarımız, bağımsızlığımız ve vatanımızın ölümsüz bekçileridir. Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazilerin malullük maaşı sıkıntısı için yasa teklifi hazırlandığı haberi üzerine duyulan memnuniyeti dile getiren Dalkalı, "Gazilerimizden bazılarının malul aylığı ile ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli idarenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 14 Ocak tarihindeki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etti. Şehit yakınları ve gaziler olarak bizlerin sıkıntılarını dert edinerek çözümlemede her daim desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


ŞEGAFED Başkanı Dalkalı önderliğinde düzenlenen basın toplantısına ŞEGADEF Başkan Vekili Salih Çetin, Yönetim Kurulu üyelerinden şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ikiz şehitlerin babası Ali Oruç, şehit babası Zeki Kılınç, Murat Gültomruk, Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmet Erdoğan, 15 Temmuz'da tankın altına yatan Metin Doğan katıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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