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ŞEGAFED'den sınır hattına ziyaret

26 dakika önce

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) üyeleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Suriye Milli Ordusu askerlerini ziyaret etti.

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Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) üyeleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Suriye Milli Ordusu askerlerini ziyaret etti.

ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı ile beraberindekiler, Akçakale Devlet Hastanesine tedavi gören Suriye Milli Ordusu askerlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ŞEGAFED üyeleri ziyaretin ardından sınır hattına geçerek, incelemeler yaptı.

Dalkalı, burada yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları olarak her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için sınır hattına geldiklerini ifade eden Caner Dalkalı, "Bizler her zaman birlikte ve kol kola girerek hareket etmiş bir milletiz. Bugün de bizler de Akçakale halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bizlerin şahsında bu hareket devam ediyor ve bitmedi. Barış Pınarı Harekatı ile inanıyorum ki terör yuvalarının sonu gelecektir. Bizler gazi olarak kanımızı verdik, fakat şehitte olmaya hazır. Rabb'im vatanımızı, milletimizi korusun." diye konuştu.

ŞEGAFED üyelerine Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da eşlik etti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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