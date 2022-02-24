ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı

24.02.2022 16:07
ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) İstanbul İl Başkanlığı Kartal Caddesi'nde açıldı.

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) İstanbul İl Başkanlığı Kartal Caddesi'nde açıldı.

Açılışa, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, şehit yakınları ve bazı gaziler katıldı.

Güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli Ahmet Sarıkaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

ŞEGAFED Başkanı Dalkalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Şehit yakınlarına, gazilere ve korunmaya muhtaç çocuklara Türkiye genelinde hizmet vermek için 2013 yılında kurulan bir federasyon olduklarını belirten Dalkalı, "İstanbul ili olarak başlayarak, Allah izin verirse önümüzdeki 5 ay içinde tüm ilçelerde olacağız. ŞEGAFED ailesi tüm şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve korumaya muhtaç çocuklarımıza hizmet etmeye devam edecek." dedi.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Dalkalı, "Biz, hiçbir zaman, hiçbir siyasi partinin kisvesinde, altında veya kanadında olmayan, tüm siyasi partilere aynı minvalde yaklaşan ŞEGAFED ailesiyiz. Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmadan Türkiye'deki şehit yakınlarını ve gazilerini her daim kucaklayacağız." diye konuştu.

Kıbrıs gazileri Ahmet Turgut ile Hasan Korur ise açılıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi Bayburt'ta 'Her Sınıfa Bir Şehit ve Gazi' projesinin tanıtımı yapıldı Bayburt'ta 'Her Sınıfa Bir Şehit ve Gazi' projesinin tanıtımı yapıldı

İstanbul, Kartal, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement