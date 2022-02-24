ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) İstanbul İl Başkanlığı Kartal Caddesi'nde açıldı.

Açılışa, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, şehit yakınları ve bazı gaziler katıldı.

Güzel okuma dalında dünya birincisi olan görme engelli Ahmet Sarıkaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

ŞEGAFED Başkanı Dalkalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Şehit yakınlarına, gazilere ve korunmaya muhtaç çocuklara Türkiye genelinde hizmet vermek için 2013 yılında kurulan bir federasyon olduklarını belirten Dalkalı, "İstanbul ili olarak başlayarak, Allah izin verirse önümüzdeki 5 ay içinde tüm ilçelerde olacağız. ŞEGAFED ailesi tüm şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve korumaya muhtaç çocuklarımıza hizmet etmeye devam edecek." dedi.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını ifade eden Dalkalı, "Biz, hiçbir zaman, hiçbir siyasi partinin kisvesinde, altında veya kanadında olmayan, tüm siyasi partilere aynı minvalde yaklaşan ŞEGAFED ailesiyiz. Bizim için din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmadan Türkiye'deki şehit yakınlarını ve gazilerini her daim kucaklayacağız." diye konuştu.

Kıbrıs gazileri Ahmet Turgut ile Hasan Korur ise açılıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.