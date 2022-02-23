SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi - Son Dakika
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SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi

23.02.2022 13:27
SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi

ANKARA'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla vurarak öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan Fatih Alşan'ı (41) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanması kararına rağmen salona getiren cezaevi personeli hakkında...

ANKARA'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla vurarak öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan Fatih Alşan'ı (41) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanması kararına rağmen salona getiren cezaevi personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılması için mahkeme, müzekkere yazılmasına karar verildi.

Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden alıp, Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ne götürdü. Alşan, telefonuna gelen mesajlarına bakmak istediği Aydın'ı, çıkan tartışmada tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan Fatih Alşan hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CEZAEVİ PERSONELİ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alşan ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için beklenen adli tıp raporunun henüz gelmediğini söyledi. Ayrıca mahkeme başkanı önceki celsede, sanığın duruşmaya SEGBİS ile bağlanması yönünde karar verildiğini hatırlatarak, buna rağmen sanığı salona getiren Sincan 1 Nolu L Tipi Cezaevi personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi
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TEM Otoyolu, Cezaevi, Fatih, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi - Son Dakika


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