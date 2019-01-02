Seger, 2019'da Ar-Ge Çalışmalarında Yaya Güvenliğine Odaklanacak

Seger, yeni yılda aynı zamanda ihracat pazarlarını belirli bir ivmeyle yükseltmeyi hedefliyor.

1981 yılında Bursa'da bobin teli üretimiyle yola çıkan Seger, bugün yılda toplam 11 milyon adet korna üretiyor. Türkiye'de lider dünyanın ise sayılı korna üreticileri arasında yer alan Seger, 2019 yılında AR-GE çalışmalarına hız katmayı hedefliyor. Sektörde lider olma yolunun AR-GE yatırımından geçtiğine inanan Seger, bu amaçla her yıl cirosunun yüzde %3'ünü AR-GE'ye ayırıyor.

AR-GE çalışmaları ile her yıl en az bir yeni ürünü piyasaya sürmeyi hedefleyerek yola çıktıklarını belirten Seger Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, "2018 yılında 4 yeni ürünü tüm dünya pazarları ile Türkiye pazarına tanıttık ve satmaya başladık. Bu modellerimiz arasında havalı korna segmentinde 8 melodili Mehter Korna ve 8 melodili Nostalji Kornalar oldu. Osmanlı mehter takımının çaldığı 8 farklı marş melodisini içeren Mehter Kornalarımız ile yine içerisinde 8 adet geçmişten günümüze gelen Türk Pop/ Folk müziği melodilerini içeren Nostalji Kornalarımız yıl içinde oldukça talep gördü.

Tesla gibi trend yaratan markalarla çalışmaya devam edeceğiz

Son yıllarda elektrikli ve otonom araçlar oldukça revaçta. Biz de yeni projelerimizde elektrikli ve otonom araçlara odaklanarak yayaların güvenliğini sağlayacak ve muhtemel kazaların oluşmasını engelleyecek ürün ve sistemleri geliştirmek üzerinde yoğunlaştık. Tesla ile yaptığımız anlaşma gibi dünyada otomotiv trendlerine yön veren proje ve markaları bünyemize katmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Seger, 2019'da yurtdışı pazarlarını artırmayı hedefliyor

Seger, iç pazarın yanı sıra Romanya, Fransa, Amerika, İspanya, Almanya ağırlıklı olmak üzere Japonya'dan Filistin'e, Rusya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Polonya'dan Almanya'ya, Ürdün'den Romanya'ya kadar 70 ülkeye korna ihraç ediyor. Yaptıkları özel üretimlerle her yıl portföylerine yeni pazarlar eklediklerinin altını çizen Baykal, "Global pazarda ülkelerin kendi kültürleri, yaşam şartları ve yaşayış biçimlerinin yanı sıra araç markalarının da isteğine göre özel üretimler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kurumsallaşma ve dünya devleri arasına girme hedefi ile hareket ettik. Seger olarak 2019 yılında ihracat pazarlarımızı belirli bir ivme ile yükseltmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir küçülme beklemiyoruz. Daha kontrollü geçireceğimiz bir yıl olacak. Yabancı ülkelerdeki pazar paylarımızı artırmak ilk hedeflerimizden biri. " dedi.