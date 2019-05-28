Son Dakika Haberleri: Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm

Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm

3 saat önce

Türkiye ve Çin'de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.

Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm, System.String[]
Türkiye ve Çin'de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03 
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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