Seger Korna’dan ‘sessiz’ kazalara ‘sesli’ çözüm
3 saat önce
Türkiye ve Çin'de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03
ve Çin
'de üretim yapan Seger Korna, elektrikli araçların sessiz çalışmaları sebebiyle oluşan trafik kazalarını, yeni geliştirdiği korna ile en aza indirmeyi hedefliyor.
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