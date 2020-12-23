Şeğma, babası inşaattan düşünce işlerin başına geçti - Son Dakika

DÜZCE'de Şeğma Gökçe (20), elektrik tesisatı ustası babasının inşaattan düşerek yaralanması üzerine çalışanların işsiz kalmaması, kardeşleri ve kendi eğitimi için işlerin başına geçti. KOSGEB girişimcilik eğitimi alan Şeğma Gökçe, işlerini büyütmek istediğini söyledi.

Düzce'de Gökçe ailesinin en büyük kızı olan İstanbul'da özel bir üniversitede burslu olarak psikoloji bölümünde öğrenim gören Şeğma Gökçe'nin, elektrik tesisat ustası babası Göksel Gökçe, 2018 yılında bir binada çalışırken 4'üncü kattan düşerek yaralandı. Çalışamayacak duruma gelen ve tedavisi devam eden babanın bu durumu aileyi maddi olarak zora soktu. Göksel Gökçe iş yerini kapatmak zorunda kalınca 2'si kız 4 çocuğunun da eğitimi aksadığı gibi yanında çalışan işçiler de işsiz kaldı.

Hem maddi zorluk çekmeye başlayan hem de kardeşlerinin ve kendi eğitimi yarım kalacak olan Şeğma Gökçe, bunun üzerine babasının işlerini devam ettirmek, maddi zorlukların üstesinden gelmek ve babasının yanında çalışan işçilerin işsiz kalmasını önlemek için KOSGEB girişimcilik kurslarına giderek belge aldı. Şeğma Gökçe, KOSGEB desteği ile daha sonra babası gibi elektrik malzemeleri satılan ve elektrik işleri yapılabilen bir iş yeri kurdu. Haziran ayında açtığı iş yerine babasının yanında çalışan 4 kişiyi de alan Şeğma Gökçe, maddi zorlukların üstesinden gelirken koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitim vermesini fırsat bilerek işleriyle daha yakından ilgilenmeye başladı.'BİR YANDAN ÜNİVERSİTE OKUYORUM BİR YANDAN DA ÇALIŞIYORUM'Kardeşlerinin eğitimi ve ailesine destek olmak istediğini belirten Şeğma Gökçe, "Babam 1988 yılından beri bu işin içindeydi. Bir iş kazası geçirdi dördüncü kattan düştü. Dördüncü kattan düşünce bu işleri yürütememeye başladı. Bu sebeple öncelikle 3 kardeşimin okuması, onların eğitim masraflarını karşılamak benim için önemliydi. Hem kendi hem kardeşlerimin eğitim masraflarını karşılamak aynı zamanda aileme destek olmak için bu işe girdim. Bir yandan üniversite okuyorum bir yandan da çalışıyorum" dedi. 'BU İŞE GİRMEME EN BÜYÜK ÖNCÜ ASLINDA KOSGEB OLDU'Şirketin kuruluş sürecini anlatan Şeğma Gökçe, "Öncelikle KOSGEB kurslarına gittim. Benim bu işe girmeme en büyük öncü aslında KOSGEB oldu. Babamın tecrübesi var ama KOSGEB girişimcilik belgesini aldım ve şu an işimin başındayım. Çok şükür işlerimiz iyi ama tabii ki büyümeye çalışıyoruz. Şu anda 4 çalışanım var, isterim ki herkese yardımcı olabileyim. Bu 4 çalışan da zaten babamın daha önce çalıştığı insanlardı. Onları da kendimden ayırmak istemedim, onların da işe ihtiyacı vardı. Aslında arkadaş ve aile ortamı oluşturduk ve bu şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür eden Şeğma Gökçe, şöyle konuştu:

"Öncelikle devletimizden daha sonra bu alanda ilerlemiş iş insanlarından destek istiyorum. Burada iş konusunda bize yol açarlarsa biz de elimizden gelenin en iyisini yaparız. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına öncelikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü şu an burada oturabiliyorsam birçok insana yardım edebiliyorsam, aileme destek olabiliyorsam tamamıyla onların sağladığı destekler sayesinde oldu."