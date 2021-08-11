'Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

KOCAELİ Sanayi Odası tarafından düzenlenen 27'nci 'Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri' sahiplerini buldu.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 27'nci kez sahiplerini buldu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı. Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim kriziyle mücadelede herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Hep birlikte davranmazsak, iklim değişikliği felaketini önleyemeyiz. Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile ilgili somut bir program başlattı. Hedef karbon emisyonunu 2030 yılında 1990 yılındaki seviyesine düşürmek. Yani yüzde 55'in altına indirmek. Bu kapsamda Avrupa Birliği ithal ürünlerinde karbon eşitleme vergisi getireceğim diyor. Kullandığın aydınlatmadaki enerjiye kadar bakar hale gelecekler" dedi.

'TEMEL HEDEF 2030'DA SERA EMİSYONUNU YÜZDE 55 AZALTMAK'Çevre konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İklim değişikliğinin giderek daha fazla hissedildiği dünyamızda, çevre ve iklim konuları artık gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Avrupa Birliği de ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor. Temel hedef 2030'da sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmak, 2050'de ise iklim nötr kıta olmayı başarmak. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarını hızlandırdı. Anlaşmayla her ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor. Son günlerde yaşadığımız doğal afetler bu anlaşmanın önemini daha da artırıyor. Paris Anlaşması'nın imzalanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de ciddi çabaları olduğunu biliyoruz. Biz de bu çalışmaları sonuna kadar destekliyorum" diye konuştu.

Törende, büyük ölçekli İşletme kategorisinde çevre ödülü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye, kimya sektörü çevre ödülü BASF Türk Kimya'ya, karma sektör çevre ödülü İspak Ambalaj A.Ş.'ye, otomotiv tedarik sektörü çevre ödülü Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi'ne, otomotiv sektörü çevre ödülü Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi'ne, KOBİ çevre ödülü Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi'ne verildi.