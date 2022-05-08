Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti

08.05.2022 15:55
Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti

Sivas'ta şehit annesi Meral Peker, şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Sivas'ta şehit annesi Meral Peker, şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Peker, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 Mayıs 2018'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 25 yaşında şehit düşen oğlu Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in, Yukarı Tekke Şehitliği'ndeki kabrini, gelini Özge Kılıç Peker ve yakınlarıyla ziyaret etti.

Burada oğlunun kabrine çiçek bırakan anne Peker, okunan mevlidin ardından dua etti.

Anneler Günü'nü buruk geçiren anneyi, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci de yalnız bırakmadı.

Anne Peker, AA muhabirine, bu yıl Anneler Günü'nün oğlunun şehit olduğu güne denk geldiğini söyledi.

Oğluna 4 yıldır hasret kaldığını anlatan Peker, "Sabah dört gözle bekledim ama ne gelen oldu ne de giden. O benim her şeyimdi. Yanımda olmasını çok isterdim ama 4 yıldır yavruma hasret kaldım. Onun gelmesi için dünyaları verirdim. Anneler Günü'nde o bana gelmedi ama ben ona geldim. Hayatım boyunca sürünerek de olsa gelmeye devam edeceğim." dedi.

Peker, yaşadığı acının tarifi olmadığını vurgulayarak, "Buraya her geldiğimde bir yarım gidiyor. Sadece ben değil, bütün şehit aileleri yaşayan ölü gibiyiz. Rabbim onu bizden çok seviyormuş ki yanına almış. Allah razı olsun, bütün meslektaşları, devreleri sabahtan bu yana devamlı arıyorlar. Anneler Günü'nde hiç yalnız bırakmadılar beni. Hiçbir zaman da yalnız bırakmıyorlar zaten. Allah işlerini rast getirsin, ayaklarına taş dokundurmasın." diye konuştu.

Dernek Başkanı Deveci de bu yıl Anneler Günü'nün Furkan Peker'in şehadet yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak, "Annemizi yalnız bırakmadık ve hep birlikte şehidimizi kabri başında andık. Söylenecek çok fazla söz yok. Allah, tüm şehit annelerimize uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

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Anneler Günü, Şehit, Sivas, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehadet yıl dönümü Anneler Günü'ne denk gelen oğlunun kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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