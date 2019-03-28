Son Dakika Haberleri: Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı

Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı

1 saat önce

Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.

Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı, System.String[]
Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlidi Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlidi Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]