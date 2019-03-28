Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmetle Anıldı
1 saat önce
Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.
Afrin
'de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesine bağlı Merkez
Büyük Cami'de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlidi Şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından Mevlidi Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar
Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı