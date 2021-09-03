Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret

03.09.2021 21:45
Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret03 Eylül 1990 günü Muş'un Malazgirt İlçesinde bombalı saldırı sonucunda Şehit olan 03. 02.

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret03 Eylül 1990 günü Muş'un Malazgirt İlçesinde bombalı saldırı sonucunda Şehit olan 03. 02. 1966 doğumlu Öğretmen Ertan Sevim'in Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Kurtkulağı Mahallesinde ikamet eden Annesi Mesude Ertan ve Kardeşlerini ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 03 Eylül 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Kurtkulağı Mahahle Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden ile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Ertan Sevim'in Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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