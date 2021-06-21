Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret - Son Dakika

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret
21.06.2021 22:05
21 Haziran 1995 günü, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 10. 04. 1968 doğumlu Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Annesi Fadıma Sürücü ile Babası İbrahim Sürücü'yü ilçemiz Kaymakamı Dr.
21 Haziran 1995 günü, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 10. 04. 1968 doğumlu Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Annesi Fadıma Sürücü ile Babası İbrahim Sürücü'yü ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 21 Haziran 2021 günü akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, Sarımazı Mahalle Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.
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