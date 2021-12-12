Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Cüneyt Muhacir'in Ailesine Ziyaret

12 Aralık 1993 günü Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 08. 06. 1972 doğumlu Jandarma Astsubay Çavuş Cüneyt Muhacir'in Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Büyükmangıt Mahallesinde ikamet eden Ceyhan Gaziler ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı da olan Annesi Ayşe Muhacir ve Babası Niyazi Muhacir'i ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 12 Aralık 2021 günü öğle saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Büyükmangıt Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.