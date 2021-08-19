Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret

19.08.2021 19:34

19 Ağustos 2015 günü, Siirt'in Şirvan İlçesinde PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçmekte olduğu yoldaki menfez altına yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Şehit olan 18. 04.

19 Ağustos 2015 günü, Siirt'in Şirvan İlçesinde PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçmekte olduğu yoldaki menfez altına yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Şehit olan 18. 04. 1978 doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz İstiklal Mahallesinde ikamet eden Annesi Aysel Gerekli ve Babası Adnan Gerekli'yi ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal ile birlilkte 19 Ağustos 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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