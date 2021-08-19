Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret

19.08.2021 19:34

19 Ağustos 1980 günü, Ankara'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan 04. 01. 1951 doğumlu Polis Memuru Ali Koç'un Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Kardeşleri Gülhan Koç ve Seyhan Koç'u ilçemiz Kaymakamı Dr.

19 Ağustos 1980 günü, Ankara'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan 04. 01. 1951 doğumlu Polis Memuru Ali Koç'un Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Kardeşleri Gülhan Koç ve Seyhan Koç'u ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 19 Ağustos 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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