Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Ali Koç'un Ailesine Ziyaret

19 Ağustos 1980 günü, Ankara'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan 04. 01. 1951 doğumlu Polis Memuru Ali Koç'un Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Kardeşleri Gülhan Koç ve Seyhan Koç'u ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 19 Ağustos 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.