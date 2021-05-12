Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı en ön safta mücadele eden meslek grubu da doktorlarla beraber hemşireler ve sağlık çalışanları oldu. Salgın boyunca gerek ailelerinden gerekse çocuklarından uzak kalan hemşireler, çoğu zaman saatler boyunca görevlerine devam etmek zorunda kalmıştı.

Salgına karşı büyük mücadeleler veren hemşireler arasında yer alan Seher Altuncu'nun saatlerce maske taktıktan sonra yüzündeki izleri paylaştığı fotoğraf da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Tecrübeli hemşire Altuncu, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sosyal medyadaki fotoğrafın hikayesini anlattı.

"HEMŞİRELİK SALGINLA BERABER ORTAYA ÇIKTI"

Fotoğrafın simge olmasını kişisel olarak algılamadığını belirten Seher hemşire, "Bu fotoğrafın simge olmasını kişisel olarak algılamıyorum. Aslında bu dönemde hemşireliğin ön plana çıkmasından dolayı çok mutlu oldum. O fotoğraf bence hemşirelerin, ne kadar fedakar ve vefalı olduğunu vurguluyor. Ben lisede de hemşirelik okudum, üniversitede de hemşirelik bölümünden mezun oldum. Her zaman insanlara yardım etmeyi sevdim. Bu nedenle hemşirelik benim için çok farklı, çok onurlu bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hemşireler Günü, yıllardır kutlanıyor ama son 2 yıldır pandemiyle birlikte hemşirelik mesleği çok daha ön plana çıktı" dedi.

"EVE GİDİNCE YÜZÜMDE HİSSEDİYORUM"

Altuncu, Covid hastalarının yardımına koşmanın kendisine zor gelmediğini belirterek, "Bunlar maskeye baskı yaptığı için suratımızda iz çıkıyor. Bu durum aslında içerde zorlu bir süreç geçirmemize de neden oluyor. O kızarıklık ve baskıyı, eve gidince bile yüzümde hissediyordum. Aslında o izler herhangi bir iz olarak görülmemeli, hepsinin altında hemşirelik mesleğinin özverisi görülmeli, ne kadar kıymetli bir iş yaptığımız görülmeli. O fotoğraftan sonra bana 'acıyor mu' diye soranlar oldu. Aslında sorulması gereken, 'siz buna nasıl dayanıyorsunuz, nasıl katlanıyorsunuz, insanların yardımına nasıl koşuyorsunuz' olmalı. Hastanede, Covid hastalarının yanında çalışmaktan hiç gocunmadım, bana hiç zor da gelmedi" dedi.

"ÇOCUĞUNU RİSKE ATAN ANNELER VAR"

Hemşirelik mesleğinin çok önemli olduğunu belirten Altuncu, şöyle konuştu:

"Hemşirelik olmazsa, hastanelerde çoğu iş sekteye uğrayabilir. Bu dönemde fedakarlık yapan, ailesinden kendisini ayıran, çocuklarıyla arasına mesafe koyan ve hasret kalan çok hemşire var. Anne olup, çocuğunu riske atıp alana gidip, Covid'li hastanın yanına girdiler. Bu parayla yapılacak bir meslek değil, çok farklı bir meslek. Yoldan geçen birine 'sana şu kadar para vereceğim, Covid hastalarının arasına girer misin" desen, çoğu kişi buna cesaret edemez"