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Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler - Son Dakika

Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler

09.06.2021 15:57
Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler, System.String[]

MERSİN'de bir süre nikahsız birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) hakim...

MERSİN'de bir süre nikahsız birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) hakim karşısına çıktı. Şüphelilerin, dama çıktıkları ve damdan halat sarkıtarak 10'uncu kattaki dairenin balkonuna inip, eve girdikleri ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre nikahsız yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makası ile binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı evde bulunan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve Özkurt'un altın yüzüğünü aldı. Ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, kadını saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek kaçtı.

Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, Barış Şimşek ve Cevdet Dinar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Firari cinayet şüphelisi Seyfetullah Söylemez ise henüz yakalanamadı.İDDİNAME HAZIRLANDICumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında, 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hazırlanan iddianame Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.Davanın görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.'GECE EVE GİRİP BAŞIMIZA TABANCA DAYADILAR'Duruşmada dinlenen Özkurt'un kızı C.C., "Gece odadaki sese uyandım. Uyandığımda tabanca anlıma dayalıydı. Seyfetullah annemin üzerine atlayarak ellerini, ayaklarını bağladı. Benim de ellerimi ayaklarımı bağladılar. Evde bulunan cep telefonlarımızı aldılar. Evin her yerini aradılar. Hava aydınlandı. Damdaki komşulardan ses gelince Seyfetullah anneme televizyoncunun geldiğini söylemesini istedi. Annem kapıdan çıktı, arkasından Seyfetullah tabancayı alarak çıktı. Damdakilerin Seyfetullah'a, 'git buradan' diye bağırdığını duydum, annem de 'bırak saçımı' diyordu. Daha sonra silah sesini duydum. Yanımızdaki kişi kaçarak dışarı çıktı. Ben de kapıyı kilitledim arkasından. Balkona çıkarak yardım istedim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.'ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM'Duruşmada söz verilen sanık Barış Şimşek, "Seyfetullah'ın isteği üzerine gece eve geldik. Bana Seher'le konuşacağını söyledi. Yoldan da Cevdet'i aldık. Seyfetullah damdan halatla eve girdi bana kapıyı açtı. Eve girdik Seher'in, çocukların elini ayağını bağladık. Kimseye zarar vermedim. Seyfetullah 'ın, Seher'i öldüreceğini düşünmüyordum. Olaydan sonra evden ayrıldık" diye konuştu.Sanık Cevdet Dinar ise, "Barış ve Seyfetullah '10 dakika sonra geleceğiz' diyerek eve girdi, ben arabada bekledim. Seyfetullah arabadan inerken elinde içinde halat olan siyah poşet vardı. Sabaha karşı geri geldiler. Olayla bir ilgim yok" diye konuştu.'ABLA BİZİ KURTAR DEDİ, YARDIM İSTEDİ'Duruşmada tanık olarak dinlenen apartman sakini Z.K.A., Özkurt'un dama kaçıp, kendilerinden yardım istediğini belirterek, şunları söyledi: "Sandalye almak için dama çıktım, kapıyı açamayınca eşimi çağırdım. Bu sırada Seher dama gelip yardım istedi. 'Abla kurtar bizi, Seyfetullah evde' dedi. Seyfetullah saçından tutup çekti. Tehditler savurdu. Biz eşimle aşağı inerken silah seslerini duyduk. Aşağıya indiğimizde 2 kişi apartmandan kaçtı. Olaydan önce de Seyfetullah evin önüne gelip Seher'i tehdit ediyordu."

Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt'un ailesi en ağır cezayı almalarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler
Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler
Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler - Son Dakika


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