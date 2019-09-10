Son Dakika Haberleri: Seher'in büyük sırrı açığa çıktı!
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Seher'in büyük sırrı açığa çıktı!

1 saat önce

Zalim İstanbul 9 Eylül Pazartesi yayınlanan yeni bölümde Cemre'nin babasının başka biri olduğu ortaya çıkıyor.

Seher'in büyük sırrı açığa çıktı!, System.String[]

Zalim İstanbul 9 Eylül Pazartesi yayınlanan yeni bölümde Cemre'nin babasının başka biri olduğu ortaya çıkıyor. Yıllardır bu sırrı saklayan Neriman sonunda ağzını açıyor ve Seher'i topa tutuyor. İçindeki öfke ve kin sona ermeyen Neriman bu konuda üstü kapalı da olsa Ceren'i yanına çekmeyi başarıyor. Öğrendikleriyle gözyaşlarına boğulan Ceren, bunun hesabını soruyor ve Cemre'yi evlatlıktan reddetmesi için annesine baskı yapıyor. Evlatları arasında kalan Seher büyük bir yıkım yaşıyor. Neriman amacına ulaşıyor ancak bu işin sonunda yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu...


İstanbul, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:50 
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