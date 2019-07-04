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Seher'in gelinlik hayali gerçekleşti

1 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde esnaflık yapan İrfan Güçlü, evlerindeki tül perdeleri keserek gelinlik yapan down sendromu kızı Seher Güçlü'nün (24) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yaptı.

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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde esnaflık yapan İrfan Güçlü, evlerindeki tül perdeleri keserek gelinlik yapan down sendromu kızı Seher Güçlü'nün (24) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yaptı.
Ortaca'da bisiklet tamirciliği yapan İrfan Güçlü, kızı Seher'in çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bir düğün salonunda, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Genç kızın eğitim gördüğü özel eğitim merkezince kına eğlencesi düzenlenirken, balo ise baba Güçlü tarafından yapıldı. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Seher'in düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, takı ve gelin alma merasimi de yapıldı.
Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun müdürü Eylem Tan ve çok sayıda davetlinin katıldığı baloda, anne Emine Güçlü, kız kardeşi Eylül Güçlü başta olmak üzere davetliler duygu dolu anlar yaşadı.
Kızının hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten İrfan Güçlü, "Seher gelinlik giymeyi çok istiyordu. Aynı gerçek bir düğün gibi oldu. Davetiye dağıtmadık, evlere gidip söyledik, telefonla haber verdik. Baloda yaklaşık bin 500 kişi vardı, çok kalabalıktı. Kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kızım çok mutlu oldu. Gelin arabası istedi, onu da yaptık. Ben dahil herkes ağladı" dedi.
Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun Müdürü Eylem Tan ise "Elimizde büyüyen Seher'imizin düğünü vardı. Bu bildiğimiz düğünlerden farklı bir düğün oldu. Seher'in babası İrfan ağabeyimiz ve annesi, kızlarının hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Bildiğimiz düğünlerden hiç eksiği olmayan tek kişilik bir düğün tertip ettiler. Bize de renk katmak, kızımızın yanında olmak düştü" diye konuştu.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
Ortaca, Muğla, Güncel
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