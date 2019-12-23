Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu - Son Dakika

Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu

6 saat önce

BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu.

Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu, System.String[]

BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu. Mağarada yapılan aramalarda ise mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Bölgede yapılan arazi aramalarında ise 6 odası bulunan bir doğal mağara tespit edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında; 22.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (Tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), 8 battaniye, 6 halıfleks (1,5x 3 ebadında), 1 katalitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kadın iç çamaşırı, 2 polar mont, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 adet 30 metrekare branda, 1 çatı sacı, 1 kazma, 8 adet 8'li pil bloğu, 1 bomba atar mühimmatı, 2 adet 81'lik havan mühimmatı, 1 adet 105'lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. "

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara savcı talimatı ile el konulduğu belirtilirken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.


Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
Engelli vatandaşın askerlik hayali temsili askerlik ile gerçek oldu 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu

Son Dakika Haberleri
18:06 Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
18:06 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
18:02 Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği - Son Dakika
18:01 Başkan Kılınç Kayalık mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
18:01 Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]