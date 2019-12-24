Sehi Ormanlarında 10 odalı sığınak bulundu - Son Dakika

Bitlis'te "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu kapsamında 10 odalı sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez Sehi Ormanları bölgesinde 3 bin 480 personelle yürütülen Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında Sehi ana barınma alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca yürütülen "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında, 23 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet 5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan sığınak ele geçirildi. Sığınak içerisinde 300 kilogram çeşitli gıda maddeleri, 15 adet büyük boş mutfak tüpü, 2 adet M16 silah şarjörü, 150 adet büyük pil, 1 adet akü, 4 adet ışıldak, 40 kilogram deterjan, 1 adet pense, 5 adet battaniye, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet balta, 1 adet testere, 1 adet makas, 1 adet metre, 1 adet çekiç, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet tüplü ısıtıcı, 12 çift mekap ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 adet şampuan, 4 adet çakmak gazı, 300 metre branda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi. - BİTLİS