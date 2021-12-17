Son dakika 3. sayfa: Şehit mezarlığındaki bayrak direği çalındı - Son Dakika

Şehit mezarlığındaki bayrak direği çalındı

SİİRT Siirt'te şehit Davut İlbaş'ın kabrinin yanındaki bayrak direği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınarak, mezar taşına zarar verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na PKK'lı teröristlerce 13 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Siirt'te Zevye Mezarlığı'nda bulunan kabri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Bayrak direği de yerinden sökülerek zarar verildi. Şehidin eşi Asuman İlbaş, eşinin kabrini ziyarete geldiğinde bayrak direğinin yerinde olmadığını gördü. Yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyleyen İlbaş, "2008'de eşim Hakkari Aktütün'de şehit oldu. Üç defadır eşimin mezarı saldırıya uğruyor. Bu üçüncü oldu. Geçen sene mezar taşını baltayla kırdılar. Şehit yazan ismini karaladılar, boyayla kapattılar ismi. Şehit olduğu için rahatsız oldular. Dün geldim baktım eşimin mezarının bayrak direğini söküp götürmüşler. Artık birinin buna dur demesi lazım. Ben çok üzülüyorum, rahatsız oluyorum. Ben başımı yastığa koyduğum zaman rahat yatamıyorum. Çünkü eşimin mezarına zarar veriliyor. Bu kasıtlı bir şeydir. Bir an önce suçlular yakalansın, bunu bir daha yapmasınlar, bunu istiyorum" dedi.