Şehide son dokunuş - Son Dakika
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Şehide son dokunuş

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü.


Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen 5 askerden Kırıkkaleli Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu kortej eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özcan'ın annesi Sultan ve babası Bünyamin Özcan ayakta durmakta güçlük çekti. Burada askerlerin omzunda şehidin tabutu cami avlusuna götürülürken arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan namazın ardından Şehit Özcan'ın cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Davut Özcan'ın naaşı, toprağa verileceği Aydınşeyh Köy Mezarlığında gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.


Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Özcan, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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