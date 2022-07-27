Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

27.07.2022 16:36
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDE SON GÖREVIrak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyünde toprağa verildi.

ŞEHİDE SON GÖREV

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyünde toprağa verildi. Hakkari'deki tören sonrasında Cüneyt Taşyürek'in naaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan indirildi. Şehidin naaşını karşılamaya kent protokolü ve yakınları katıldı.Şehit Cüneyt Taşyürek daha sonra kara yoluyla memleketi Kale köyüne getirildi. Köydeki Kale İlk ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Basri Taşyürek, annesi Ayşe Dudu Taşyürek, ağabeyleri Mesut ve Bekir ile ablası Şifa Taşyürek'in yanı sıra yakınları, köylüler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve kent protokolü katıldı. Şehidin annesi Ayşe Dudu Taşyürek'i yanında bulunan sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Protokol üyeleri ise baba Basri Taşyürek'i yalnız bırakmadı. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Karahisar, Hakurk, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

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