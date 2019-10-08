"Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesi

Türkiye'de şehitlerin adı verilen okulların öğrencilerine, o şehidi tanıtmak, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak amacıyla hazırlanan "Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" adlı e-Twinning projesi Karabük'te tanıtıldı.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Karabük Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Nevzat Akbaş, Türkiye çapında uygulanan "Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" projesinin açılış toplantısı dolayısıyla yenilenen şehit köşesinin açılışını yapmak ve şehidi anmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Projenin e-Twinning projesi olarak okulun ana sınıfı öğretmeni Ayşenur Yılmaz başta olmak üzere öğretmenlerin ve okul müdürünün katkılarıyla yapıldığını belirten Akbaş, "Proje, Türkiye'nin 81 ilinde şehitlerin hatıralarını canlı tutmak, öğrencilerde vatan, millet ve bayrak sevgisini kaim kılmak, bizi biz yapan değerler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmış ve uygulanan bir projedir. Proje, milletimizin hassasiyetleri ve değerleriyle birebir örtüştüğü için çok değer verdiğimiz bir çalışmadır." diye konuştu.

Ana sınıfı öğretmeni Ayşenur Yılmaz da projenin Ulusal Destek Servisi tarafından onaylanan bir proje olduğunu dile getirerek, projeyi 81 ildeki şehit adı taşıyan bütün okullara yaymak istediklerini kaydetti.

Programda gözyaşlarına hakim olamayan Şehit Şendoğan Topçu'nun babası Sadık Topçu ise dedesinin Çanakkale'de şehit olduğunu ifade ederek, "Ben hem şehit babası hem de şehit torunuyum." dedi.

Projeye 34 ilde 62 farklı okulun katıldığı ve şehitlerin adı verilen tüm okullara e-Twinning üzerinden projeye dahil olmaları için davet edildiği öğrenildi.

Projeye katılan okulların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Bodrum'da bir araya geleceği kaydedildi.