Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde defnedilen şehidimizin ailesine Türk Bayrağı ve fotoğrafı takdim edildi. Vali Yunus Sezer, tören süresince şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Halil Çelebi, Kırıkkale, Hakurk, Irak, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Şehidimiz Halil Çelebi, Vatan Toprağına Emanet Edildi… - Son Dakika

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