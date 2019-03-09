Şehidimizin Adı Alt Geçitte Yaşatılıyor

2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) ismi Mesudiye Alt geçidine verildi. Alt geçide tabelanın asılmasının ardından şehidimizin annesi ve babası duygusal anlar yaşadı.

İnegöl Belediyesi, Mart ayı meclis toplantısında Mesudiye Alt Geçidinin isminin Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete Alt Geçidi olarak değiştirilmesini oy birliği ile kabul etmişti. Alınan karar sonrası alt geçidin tabelaları dün sabah değişti. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tabelaların asılmasının ardından Mesudiye Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete Alt geçidinde şehidimizin annesi ve babası ile bir araya geldi.

"EN MUTLU GÜNÜM"

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Şehit Yavuz Mete'nin annesi Dugül Mete "Büyüklerimizden Allah razı olsun. İnegöl halkına herkese çok teşekkür ederim. En mutlu gün bugün benim için. Oğlumun Allah mekânını cennet etsin" İfadelerini kullanırken gözleri doldu.

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Şehit Yavuz Mete'nin babası Dursun Mete ise konuşmasını gözyaşları ile tamamlarken şu ifadeleri kullandı; "Bir şehit babası olarak büyüklerimizden Allah razı olsun diyorum. Bu köprüye oğlumun ismini verdiler. Oğlumla gurur duyuyorum. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Mekânı cennet olsun."

8 MART'TA ARMAĞAN EDELİM İSTEDİK

Belediye Başkanı Alper Taban'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ailemizi bir miktar mutlu ettiysek bundan dolayı bizler de çok mutluyuz. Bugün kaymakamımız Şükrü Görücü ile şehit ailemizle bir araya geldik. Bulunduğumuz nokta Mesudiye Alt Geçidi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Başta şehit annemiz olmak üzere tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutlarım. Sayın kaymakamımızın önerisiyle özellikle mecliste geçtiğimiz günlerde kararını aldığımız Mesudiye Alt Geçidi'nin ismini Mesudiye Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete olarak değiştirdik. Dolayısıyla bunu bugün özellikle armağan edelim dedik. Başta Yavuz Mete kardeşim olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ailemizi de bugünde bir miktar mutlu edebildiysek bizde bundan dolayı mutlu olduk sevindik."

ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ

"Bu vatanda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu huzuru şehitlerimize borçluyuz" diyen İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de "Biz daha önce sizlerle şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimizde bir talep gelmişti o ziyaret sonrasında bizde başkanımızla bu köprünün alt geçidinin ismini kardeşimizin ismini vermek için talepte bulunduk. Başkanımızda sağ olsun mecliste kararını aldı, bu köprüye kardeşimizin ismi verildi. Şehitlerimizin onurudur gururudur biz bugün bu topraklarda yaşıyorsak ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı göklerde dalgalanıyorsa minarelerden ezanlar okunuyorsa, beş vakit ibadetlerimizi yapıyorsak biz bunu şehitlerimize geçmişimize borçluyuz. Şehit annemizin, şehit babamızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.