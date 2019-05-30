Şehidimizin evi Türk bayraklarıyla donatıldı
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İSTANBUL (İHA) – Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA) – Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade
Teğmen Raşit Aydın
'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerimiz şehit oldu. Şehitlerden Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe
Zümrütevler'de bulunan baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Sakarya Yeniköy
nüfusuna kayıtlı olan şehit Teğmen Aydın'ın cenazesi bugün Sakarya'da toprağa verilecek. - İSTANBUL
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