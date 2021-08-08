ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK

Vali İlhami AKTAŞ, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yola döşenen patlayıcıların askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in evladı Zafer Çetin'in sünnet programına katıldı.

Lapseki ilçesi Şahinli Köyü'nde düzenlenen sünnet programına; AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'in ailesine çocuklarının mürüvvetlerini de görmelerini Yüce Allah'tan temenni etti.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'e hediyesini takdim ederek acil şifalar diledi.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler Aziz Şehidimiz P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.