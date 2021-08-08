ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK - Son Dakika
Üye Girişi
ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK

ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK

09.08.2021 14:03

Vali İlhami AKTAŞ, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yola döşenen patlayıcıların askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in evladı Zafer Çetin'in sünnet programına katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yola döşenen patlayıcıların askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in evladı Zafer Çetin'in sünnet programına katıldı.

Lapseki ilçesi Şahinli Köyü'nde düzenlenen sünnet programına; AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'in ailesine çocuklarının mürüvvetlerini de görmelerini Yüce Allah'tan temenni etti.

Vali İlhami AKTAŞ, sünnet olan Zafer Çetin'e hediyesini takdim ederek acil şifalar diledi.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler Aziz Şehidimiz P. Kd. Çvş. Hüseyin Çetin'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Hüseyin Çetin, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu
18:52 Sözleşmesindeki madde eli kolu bağlıyor! Arda Güler'in yeni talibi "Hayır" denemeyecek cinsten
18:13 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na: Seçimleri partimiz kazanır
18:09 İmamoğlu "Kaybetme deneyimim yok" dedi, CHP'den manidar bir karşılık geldi
17:57 Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı
17:52 Güneşlenen kadının zor anları! Yaban köpeğinin saldırısına uğradı
17:55 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım
17:51 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek kelimelik paylaşım
17:54 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
17:50 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 19:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: ŞEHİDİMİZİN EVLADI ZAFER'İN SÜNNET PROGRAMINA KATILDIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement