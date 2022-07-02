Şehidimizin namaz sorusunu sorduğu arkadaşının sözleri yürek dağladı: Evlilik hayalleri vardı - Son Dakika
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Şehidimizin namaz sorusunu sorduğu arkadaşının sözleri yürek dağladı: Evlilik hayalleri vardı

02.07.2022 20:01

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına yazdığı, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." mesajı yürek parçaladı. Şehidin cenaze namazında konuşan arkadaşı, "Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yenişehir'den Bursa'daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla uğurlanırken, Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

NAMAZ MESAJI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı. Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü" ifadeleri yer aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

"EVLİLİK HAYALLERİ VARDI"

Hafızlık kursunda 4 sınıf üste olan İsmail Gençtürk'e attığı teyemmüm mesajının gündem olmasının ardından konuşan Gençtürk, "Ben Serkan'dan dört üst gruptaydım. Serkan kardeşimiz hem kendisi hem de sonraki ve önceki dönemlerin çok sevdiği bir insandı. Ara sıra mesajlaştığımız, konuştuğumuz oluyordu. En son mesajlaşmalarında teyemmüm ile alakalı bir şey sormuştu. Ben belli bir dönem kendisinin derslerine girdim. Orada arkadaşlarına namazı tavsiye ettiğini söylemişti. Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Eski hocaları da söylüyor, eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde 'Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi. Teyemmüm ile ilgili mesajı bana 2 hafta önce atmıştı, sonrasında tekrar görüştük" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

"VATAN İÇİN KOŞACAĞIM"

Serkan Taşcı'nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabıoğlu ise Serkan'ın küçüklüğünü biliriz. Önce hafızlık yapmak istiyordu. Çok iradeli biriydi. Herkesin sevdiği bir insandı. Şu an burada hafızlık yaparken arkadaş olduğu Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Herkesin gönlünde eriten biriydi. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu ama onun gönlünde askerlik vardı. Ağabeyi de hafızlık okumuştu. Vatanını çok seviyordu. Kendi İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama vatanına hizmet etmek onun gönlünde vardı. 'Bu vatan için koşacağım' derdi vardı. Önceki görüşmelerde de 'Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak' derdi. Genç olmasına rağmen gözü karaydı. Farklı operasyonlarda 'Her an olabilir, hakkınızı helal edin' ifadeleri oluyordu. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için elhamdülillah diyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer hafız arkadaşları da şehidin dinine düşkün ve çevresi tarafından çok sevilen bir olduğunu anlattılar.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı: Üzerimiz pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi? Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı: Üzerimiz pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi? İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit olan pek çok özel güvenlik arkadaşımız var' İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit olan pek çok özel güvenlik arkadaşımız var'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehidimizin namaz sorusunu sorduğu arkadaşının sözleri yürek dağladı: Evlilik hayalleri vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehidimizin namaz sorusunu sorduğu arkadaşının sözleri yürek dağladı: Evlilik hayalleri vardı - Son Dakika
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