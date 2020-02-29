Şehidin acı haberi ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehidin acı haberi ailesine verildi - Son Dakika

Şehidin acı haberi ailesine verildi

6 saat önce

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ailesine acı haber verildi.

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İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ailesine acı haber verildi.


İdlib'de saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'un Çarşamba ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Çarşamba ilçesi Hasabahçe Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Sadullah Kalaycı, şehadet haberini baba İsa Gülaştı'ya verdi.


Acı haberi alan aile yakınları büyük üzüntü yaşarken, Şehit Eyüp Gülaştı'nın baba evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.


Şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. - SAMSUN

Çarşamba, İdlib, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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