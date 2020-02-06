Şehidin adı Bayraklı'daki parkta yaşayacak - Son Dakika
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Şehidin adı Bayraklı'daki parkta yaşayacak

7 saat önce

Bayraklı Belediyesi meclisinde alınan kararla Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç'in ismi Manavkuyu'daki bir parka verildi.

Şehidin adı Bayraklı'daki parkta yaşayacak, System.String[]

Bayraklı Belediyesi meclisinde alınan kararla Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç'in ismi Manavkuyu'daki bir parka verildi. Şubat ayı meclisi ilk oturumunda gündeme gelen konu oy birliğiyle kabul edildi.


Van'ın Saray ilçesinde 2006 yılındaki hain terör saldırısında şehit düşen Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç'in ismi Bayraklı'da parkta yaşayacak. Belediye meclisince oy birliğiyle alınan karara göre, Manavkuyu Mahallesi 275/4 sokak, Bayraklı Belediyesi Çamkıran Hizmet Binası önündeki parkın adı "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" olarak belirlendi. Kültür, sosyal konutlar, sosyal işler komisyonlarında görüşülen madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.


Şehidin ailesinin talebi üzerine harekete geçtiklerini ve kısa sürede bu isteklerine yanıt vermeye çalıştıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aldığımız her şehit haberi içimizi acıtıyor. Tüm ulusu derinden etkiliyor ve tarifsiz üzüntü yaşıyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine ve ülkemize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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