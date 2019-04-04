Son Dakika Haberleri: Şehidin Adı Çocukluğunun Geçtiği Sokakta Yaşatılacak

Şehidin Adı Çocukluğunun Geçtiği Sokakta Yaşatılacak

54 dakika önce

Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizciden biri olan Emin Süzen'in adı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çocukluğunun geçtiği sokağa verildi.

Şehidin Adı Çocukluğunun Geçtiği Sokakta Yaşatılacak, System.String[]
Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizciden biri olan Emin Süzen'in adı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çocukluğunun geçtiği sokağa verildi.

NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci için Bodrum'da anma töreni düzenlendi.

Törende, daha önce Bodrum Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda Akçaalan Mahallesi'ndeki 49. Sokak'ın ismi, batan Dumlupınar denizaltısındaki 81 şehitten biri olan Emin Süzen'in adıyla değiştirildi.

"Şehit Emin Süzen Sokağı"nın açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi.

"Bugün biz böyle güzel, cennet topraklarda yaşıyorsak, özgürsek bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bugün bize düşen, onların aziz hatıralarını yaşatmak, onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır." diyen Yılmaz, tüm şehitlere rahmet diledi.

Bugün mazbatasını alarak görev başlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras da şehit Süzen ile akraba olduğunu, bundan dolayı ayrıca gururlu olduğunu ifade etti.

Türk topraklarının şehit kanıyla sulandığını aktaran Aras, "Anadolu, Rumeli toprakları, Türkiyemiz, şehitlerimizin bize emanetidir. Bunu en güzel şekilde koruyup, kollamak, gelecek nesillere aktarmak halkımızın en birincil görevidir." dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edilerek, sokağın tabelasının üzerinde Türk bayrağı açıldı. Etkinliğe katılanlar şehidin yaşadığı sokakta yürüyüp eskiden evinin de bulunduğu yerde bazı yakınlarıyla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Muğla, Dumlupınar, Bodrum, Güncel
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