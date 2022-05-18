Şehidin adı göremediği oğluna verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin'de dünyaya gelen oğluna, babasının adı verildi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra helikopterle götürüldüğü Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 Aralık 2021'de şehit olan Celil Mutlu'nun hamile eşi Melike Mutlu, 14 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirdi.

Mersin'de yaşayan ailenin kararıyla, dünyaya gözlerini açan bebeğe babasının adı verildi.

Şehidin oğlu, hem babasının ismini hem de onun erkek bebeği olursa vermek istediği Ayaz Alp adını yaşatıyor.

"İsmi Ayaz Alp olsun demişti"

Şehidin eşi Melike Mutlu, AA muhabirine, 3 Aralık 2021'den bu yana günlerinin çok zorlu geçtiğini söyledi.

Hüzün dolu zamanlar yaşadıklarını anlatan Mutlu, "Zaten büyük bir acı yaşıyordum. Bir de hamile olmam, bu süreci daha da kötü geçirmeme neden oldu. Sonuçta oğlum babasız büyüyecekti. Bebeğim için ayakta durmaya çalıştım." dedi.

Melike Mutlu, evladına şehit eşinin ismini verdikleri için gururlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Artık onu büyüteceğim. Küçük Celil olacak. Babasının adını aldı. Babası ismini koymuştu; 'Ayazda göreve gidiyorum, ismi Ayaz Alp olsun' demişti. Babasının dediğini yaptım ama babasının isminin de yaşamasını istediğim için adının başına babasının ismini ekledim. Büyük bir gurur. Sonuçta bayrağımızda babasının da kanı var. Babasının adıyla yaşayacak. Babasını unutturmayacağız, onunla her zaman gurur duyacak."

"Babasının adını yaşattığı için gururluyuz"

Şehidin kayınpederi Mustafa Özsoy da evladının şehit düşmesiyle tarifsiz acı yaşadıklarını ifade etti.

Kızının zor bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Özsoy, sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya geldiğini aktardı.

Özsoy, şehidin adını, göremediği oğlunun yaşatmaya başladığını dile getirerek, "Sağlıklı, sıhhatli bir erkek bebeğimiz oldu. Ona şehidimizin ismini verdik. Sağlıklı büyüyor. O bize bir teselli oldu. Babasının adını yaşatacak. Babasının yolunda devam edecek. Babası gibi vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını bekliyoruz. Babasının adını yaşattığı için gururluyuz. Babası bir kahramandı, yiğitti. Şehit oldu." diye konuştu.