Şehidin adı ilkokul kütüphanesinde yaşatılacak

Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı
personelleri tarafından şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç
adına Kanuni Sultan Süleyman
İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, şehidin biyografisi okundu.
Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç
Kütüphanesinin açılışı yapıldı.
Açılışa Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz
Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın
Albak katıldı.
Şehit Sevinç, 22 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen operasyon esnasında Amanos Dağları
'nın Osmaniye kısmında bölücü terör örgütü PKK
mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olmuştu.