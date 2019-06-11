Son Dakika Haberleri: Şehidin adı ilkokul kütüphanesinde yaşatılacak
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Şehidin adı ilkokul kütüphanesinde yaşatılacak

6 saat önce

Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri tarafından şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç adına Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Şehidin adı ilkokul kütüphanesinde yaşatılacak, System.String[]
Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri tarafından şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç adına Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, şehidin biyografisi okundu.

Konuşmaların ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç Kütüphanesinin açılışı yapıldı.
Açılışa Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak katıldı.
Şehit Sevinç, 22 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen operasyon esnasında Amanos Dağları'nın Osmaniye kısmında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Osmaniye, Jandarma, Uzman Çavuş Hasan Sevinç, Güncel
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